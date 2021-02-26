Бразилиа, , 08:30 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии был зафиксирован 1541 скончавшийся от COVID-19 пациент, в результате чего их общее число на сегодняшний день превысило 250 тыс. Об этом 26 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, теперь суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране достигло 251 498.

Также сообщается что за это же время в Бразилии выявили 65 998 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 10 390 461.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 323 696 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 66 588 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.