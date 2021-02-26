Рим, , 08:28 — REGNUM Итальянский «Милан» сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Милан» гол забил полузащитник Франк Кессье, реализовав пенальти на девятой минуте матча. «Црвена Звезда» отыгралась на 24-й минуте, отличился форвард Эль-Фарду Бен Набуан.

С 70-й минуты «Црвена Звезда» играла в меньшинстве после удаления защитника Марко Гобелича.

Напомним, первый матч, который прошёл в Белграде, завершился вничью — 2:2. Таким образом, «Милан» вышел в 1/8 финала Лиги Европы за счёт большего количества голов, забитых на выезде, а «Црвена Звезда» выбыла с турнира.

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