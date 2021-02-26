Токио, , 08:29 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda представил кроссовер HR-V третьего поколения. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале CarDekho.

Новинка отличается длинным капотом, изящной решёткой радиатора, зауженными фарами, спойлером на пятой двери, а также двухсекционной панорамной крышей и черными колёсными арками.

Внутри HR-V третьего поколения имеются новая «приборка», воздуховоды L-образной формы, климат-контроль с аналоговым управлением и отдельный тачскрин мультимедийной системы с опцией беспроводного подключения смартфонов.

В движение модель приводит гибридная установка e: HEV, состоящая из 1,5-литрового бензинового силового агрегата и двух электромоторов.

На европейском рынке модель появится в конце нынешнего года.

Напомним, в рамках реструктуризации компания «Хонда Мотор Рус» (российское представительство Honda) планирует прекратить поставки машин на российский рынок в течение 2022 года.

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