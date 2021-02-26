Брюссель, , 08:28 — REGNUM 26 февраля в 09:00 по брюссельскому времени (11:00 по московскому) начнется саммит в формате онлайн с участием лидеров 27 стран Европейского союза, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Сначала на мероприятии подведут итоги и наметят планы на ближайшие годы в области сотрудничества Евросоюза с Североатлантическим альянсом. Позже, как сообщал председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме лидерам 27 стран ЕС, речь пойдет об усовершенствовании способности ЕС реагировать на вызовы и угрозы безопасности.

«Я хотел бы, чтобы мы также нашли время для обсуждения проблем в области кибербезопасности и гибридных угроз», — написал Шарль Мишель в своем обращении.

В заключительной части саммита будут обсуждены отношения Европейского союза с восточными и южными соседями, в том числе с Россией, Белоруссией, Украиной и Турцией.