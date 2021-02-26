Абакан, , 08:28 — REGNUM Системы оповещения проверят в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Комплексная проверка систем оповещения населения в Хакасии запланирована на 3 марта. Во всех районах и городах республики зазвучат сирены и громкоговорители. Время включения — 10 часов 40 минут.

Проверка будет организована исключительно в тренировочных целях, уточнили в управлении. Планируется перехват вещания на государственных теле‑ и радиоканалах.

Жителей Хакасии просят сохранять спокойствие.

Следующая проверка систем оповещения населения состоится 6 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону готовность систем оповещения населения проверили в сентябре 2020 года.

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