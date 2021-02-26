Москва, , 08:28 — REGNUM В Москве 26 февраля ожидается до шести градусов выше нуля. Об этом сообщает центр «Фобос».

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Синоптики рассказали, что характер погоды определит тёплый сектор североатлантического циклона с полями облачности и незначительными осадками. Температура воздуха ожидается на восемь-девять градусов выше многолетних значений. Она достигнет уровня, близкого к рекорду 1990 года, когда зафиксировали ровно шесть градусов тепла.

В столице, согласно прогнозу, будет облачная погода и небольшие осадки. Воздух прогреется до шести градусов, в Подмосковье — до семи градусов тепла. Ожидается порывистый ветер со скоростью до десяти метров в секунду.