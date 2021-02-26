Казань, , 08:36 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки скончались пять человек от COVID-19. Очередными жертвами болезни стали две женщины и трое мужчин. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти пациентов в возрасте 65, 72, 78, 81 и 84 лет установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, по состоянию на 26 февраля в республике скончались с начала наблюдения 328 жителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировано по состоянию на 25 февраля 17 819 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели в общем итоге 14 336 пациентов.

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