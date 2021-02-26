Лос-Анджелес, США, , 08:27 — REGNUM Режиссёр Хлоя Чжао заявила, что студия Marvel очень рискует в случае кинокомикса «Вечные». Об этом 26 февраля сообщил портал Comicbook.

Во время интервью кинематографист пояснила, что «Вечные» могут удивить фанатов, поскольку этот фильм в действительности не будет похож на типичный кинокомикс Marvel.

«Это так скучно, что вы будете закатывать глаза, но я думаю Marvel… я думаю, они сильно рискнули с этим», — сказала Джао, добавив, что она надеется, что студия сможет удивить поклонников.

Ранее Хлоя Джао сообщила, что в действительности она не только снимала «Вечных», но и работала над сценарием кинокомикса. Кинематографист пояснила, что она не представляет, что было бы, если бы ей не предоставили эту возможность, поскольку при создании картины она создаёт определённый «кинематографический язык».

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