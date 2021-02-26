Вашингтон, , 08:24 — REGNUM План поддержки экономики США на сумму $1,9 трлн должны поддержать губернаторы американских штатов. С таким призывом 25 февраля обратился к руководителям регионов страны глава Белого дома Джо Байден в рамках видеоконференции с ними.

По словам американского лидера, предложенную им программу необходимо принять незамедлительно, поскольку государство столкнулось с серьезными рисками.

Президент отметил, что из-за последствий пандемии в США закрылось около 400 тыс. предприятий. Указанный план должен помочь бизнесу создать 7 млн рабочих мест в течение 2021 года и еще 18 млн рабочих мест за следующие четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля агентство Reuters со ссылкой на руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США распространило информацию о том, что американская экономика может столкнуться с новой волной банкротств компаний из-за ряда факторов, в том числе высокой закредитованности всех видов бизнеса.

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