Джакарта, , 08:24 — REGNUM В Индонезии приступили к выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе Sriwijaya Air, сообщает Detik.

Национальная страховая компания PT Citra International Underwriters или более известная как CIU Insurance приступила к выплатам компенсаций.

Обязательства по компенсации, предусмотренные CIU Insurance на пассажира, составляют 1,5 млрд индонезийских рупий ($105 тыс.).

Директор CIU Insurance Луки Ваджо пояснил, что на борту упавшего самолета находились 62 человека, наследники которых получат компенсацию в размере 1,5 млрд рупий. Выплаты уже получили 30 родственников потерпевших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии возобновили поиски звукозаписывающего устройства лайнера Sriwijaya Air, рухнувшего в Яванском море 9 января 2021 года.

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