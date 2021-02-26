Москва, , 08:24 — REGNUM Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагентов, за организацию несанкционированных акций необходимо лишать регистрации. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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В своём обращении на имя Генпрокурора Игоря Краснова, на которое ссылается RT, политолог указал на факты организации незаконных уличных акций в России одной из НКО, которая признана иноагентом. По мнению Орлова, такие действия говорят о готовности представителей этой организации умышленно нарушать российские законы и провоцировать к этому других людей с целью посягательства на законную политическую систему в стране.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в законодательство новой нормы, предусматривающей право органов прокуратуры инициировать судебное рассмотрение дела о ликвидации НКО-иностранного агента», — говорится в обращении.

Орлов уточняется, что такие меры необходимо принимать в случае, если руководитель или члены руководящего органа данного юридического лица дважды в течение года были привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в тексте обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением запретить денежные переводы от иностранных агентов в адрес граждан.

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Напомним, с 1 марта 2021 года в России вступил закон о наказании иноагентов-нарушителей. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2020 года. Так, за злостное нарушение закона об иностранных агентах физическим лицам, представителям СМИ, а также незарегистрированным политическим объединениям в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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