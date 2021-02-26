Тюмень, , 08:24 — REGNUM На дорогах Тюменской области в течение суток были задержаны две пьяные автомобилистки, перевозившие детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Первая автоледи в состоянии алкогольного опьянения за рулём была задержана рано утром 25 февраля на 6-м километре дороги Тюмень — Боровский. Дорожные полицейские решили проверить подозрительно идущий автомобиль «Мазда». За рулём оказалась 21-летняя мать с шестилетним ребёнком в салоне. Показания алкотестера водительницы составили 0,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что разводится с мужем, выпила спиртное в расстроенных чувствах. Теперь ей грозит серьёзная административная ответственность.

О втором вопиющем случае ранее сообщало ИА REGNUM. Пьяную автомобилистку задержали на 40-м километре автодороги Тюмень — Омск. В салоне автомобиля находились шестеро детей, которых она возила в тюменский кинотеатр.

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