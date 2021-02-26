Иркутск, , 08:22 — REGNUM Жители 97 населенных пунктов Иркутской области, это 18,5 тыс. человек, попадают в 2021 году в зону повышенного риска весенних паводков. Такие данные обнародовали сотрудники Иркутского УГМС. По их словам, в бассейнах некоторых рек области наблюдается превышение запасов снега на 13−26% от нормы.

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«В период весеннего половодья чрезвычайных ситуаций в прошлом году не было допущено. В этом году, учитывая количество выпавших осадков и снегозапасы, можно прогнозировать сложную паводковую обстановку предстоящей весной на территории всего региона. Поэтому уже сейчас целесообразно начать подготовку к проведению превентивных мероприятий», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко.

Запланированы превентивные мероприятия, в частности, распиловка и бурение льда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. Иркутскую область постигло мощнейшее наводнение. После длительных дождей реки вышли из берегов и подтопили в общей сложности более 10 800 жилых домов, из которых более 5,4 тыс. были полностью разрушены. Строительство нового жилья ведётся до сих пор.

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