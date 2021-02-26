Горно-Алтайск, , 08:22 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у трёх детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального штаба. Накануне, диагноз подтвердился у 21 местного жителя.

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Носители зарегистрированы в городе Горно-Алтайске, а также в Усть-Коксинском, Шебалинскои, Майминском и других районах. В большинстве случаев обследования были проведены после появления признаков заболевания. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 181.

Выздоровели к настоящему времени в республике 15 839 человек. Зарегистрировано 190 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. 170 из них скончались непосредственно от COVID-19.