Кемерово, , 08:19 — REGNUM В Кемерово в ходе заседания суда по уголовному делу о халатности полицейских гособвинение заявило ходатайство суду о возвращении дела прокурору для переквалификации обвинения на более тяжкое.

«Суд вправе вернуть дело обвинению для устранения препятствий к его рассмотрению в случае, если обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации деяния обвиняемого как более тяжкого преступления», — цитирует ТАСС гособвинителя из Ленинского районного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в полицию поступило несколько сообщений от жителей одного из домов по пр. Ленинградскому города Кемерово о женских криках в одной из квартир.

Данное сообщение было передано для отработки в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу. Однако сотрудники дежурной части не приняли необходимых мер для реагирования на сигнал, что не позволило полицейским предотвратить убийство 23-летней девушки. В отношении двух полицейских возбуждено дело о халатности. Сейчас оно рассматривается в суде.

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