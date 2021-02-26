Сеул, , 08:21 — REGNUM Первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 26 февраля встречу с новым послом Японии в Южной Корее Коити Аибоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Известно, что 26 февраля — первый рабочий день посла после обязательной двухнедельной изоляции.

Посол Аибоси посетил министерство иностранных дел Южной Кореи, чтобы передать копии своих верительных грамот, что является обычной дипломатической процедурой перед передачей оригинала документа президенту страны.

Представитель Японии отказался от общения с журналистами. Содержание беседы с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи также не сообщается.

Напомним, что по прибытии в Южную Корею посол Японии Коичи Аибоси сообщил, что Южная Корея и Япония являются соседями, связанными сферами политики, экономики, общества и культуры. А также отметил, что осведомлён о тяжёлом состоянии отношений между странами, подчеркнув, что чувствует «тяжёлую ответственность» как посол Японии в Южной Корее.

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