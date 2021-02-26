Кызыл, , 08:16 — REGNUM Спасатели в Туве предупредили об ухудшении погоды 26 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в течение суток порывы западного ветра будут достигать 17−22 метров в секунду.

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Ночью местами выпадет сильный снег, температура воздуха резко понизится. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

В связи с этим ведомство рекомендовало жителям соблюдать требования безопасности. В частности, избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными щитами, остерегаться оборванных проводов, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.