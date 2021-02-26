Ижевск, , 08:16 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 февраля прививку от коронавируса сделали 25 245 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 5187 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За сутки были вакцинированы 897 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 февраля в республике провели 874 103 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 885 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено также 885 исследований.