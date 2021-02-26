Алма-Ата, Казахстан, , 08:15 — REGNUM В Алма-Атинской области финансовая полиция пресекла деятельность завода, незаконно выпускающего алкогольную продукцию, сообщили в пресс-службе агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Сотрудники агентства обнаружили 170 тыс. бутылок контрафактной водки с поддельными учетно-контрольными марками. Отмечается, что продукция не проходила процедуру сертификации и может быть опасна для здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—сентября 2020 года в Казахстане выявили 320 тыс. литров нелегального алкоголя. Продукция реализовывалась без разрешительных и сопроводительных документов.

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