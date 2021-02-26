Рим, , 08:15 — REGNUM Итальянская «Рома» одержала победу над португальской «Брагой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ромы» голы забили нападающие Эдин Джеко (23), Карлес Сайоль (74) и Борха Майораль (91). При этом на 72-й минуте полузащитник не реализовал пенальти.

Кроме того, на 87-й минуте хавбек «Ромы» Бриан Кристанте отметился автоголом.

Напомним, первый матч, который прошёл в Браге, завершился победой «Ромы» со счётом 2:0. Таким образом, римский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Брага» выбыла с турнира.

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