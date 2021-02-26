Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Компания Modiphius Games вскоре начнёт собирать на краудфандинговой платформе Gamefound предзаказы на настольную ролевую игру, в основу которой ляжет видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом 26 февраля сообщил портал Screen Rant.

Продукт получит название The Elder Scrolls 5: Skryim The Board Game. Пока о нём почти ничего не известно, однако Modiphius Games уже открыла на Gamefound страницу, на которой могут зарегистрироваться геймеры. Ожидается, что кампания по сбору средств начнётся в июне 2021 года.

Стоит отметить, что ранее Modiphius Games выпустила настольные игры по другим видеоиграм компании Bethesda — Fallout и The Elder Scrolls. По имеющейся информации, студия сейчас также работает над проектами по франшизам Homeworld, Dune, and Dishonored.

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