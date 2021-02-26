Пермь, , 08:11 — REGNUM В Перми местная жительница пытается отсудить у стоматологической клиники 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщают СМИ.

Иск подан в Кировский районный суд Перми. Рассмотрение дела назначено на 17 марта.

По данным пресс-службы судебной инстанции, в мае 2020 года в клинике пациентке были оказаны стоматологические услуги. Однако впоследствии самочувствие пациентки ухудшилось. Она обратилась в другую (частную) клинику, где медики предположили, что женщине занесли инфекцию при оказании первоначальных стоматологических услуг. Пермячке потребовалась срочная госпитализация для проведения оперативного вмешательства.

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