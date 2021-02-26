Чикаго, США, , 08:09 — REGNUM Решение выплатить $92 млн для урегулирования коллективного судебного иска в американском штате Иллинойс приняла китайская компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok и выступает в процессе в качестве ответчика. Об этом 25 февраля сообщило агентство Reuters.

Заявление против ByteDance и TikTok было подано в 2020 году из-за предполагаемого нарушения правил безопасности при хранении персональной информации. Авторы иска обвинили соцсеть в передачи третьим лицам биометрических данных пользователей.

В ByteDance отметили, что компания не согласна с обвинениями, однако не желает отвлекаться на долгие судебные тяжбы и для этого готова выплатить указанную сумму, которую могут разделить между все истцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Европейская организация потребителей (BEUC) обвинила соцсеть TikTok в нарушении прав пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Евросоюзе заподозрили TikTok в нарушении прав потребителей