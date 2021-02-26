Лестер, Великобритания, , 08:09 — REGNUM Пражская «Славия» одержала победу над английским «Лестер Сити» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Славии» голы забили полузащитник Лукаш Провод на 49-й минуте и нападающий Абдалла Сима на 79-й.

Напомним, первый матч, который прошёл в Праге, завершился нулевой ничьей. Таким образом, «Славия» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Лестер» выбыл с турнира.

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