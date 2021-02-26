Барнаул, 26 февраля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Два «проблемных» региона — Алтайский край и Республика Алтай — готовятся встретить главу российского правительства Михаила Мишустина. В местные СМИ просочилась информация, что визит состоится прямо накануне дня рождения премьера — 2 марта.

Government.ru Михаил Мишустин

Как пишет телеграм-канал «Лысый бурундук», в крае пытались перехватить праздничную повестку на себя, но в итоге вице-премьеры, министры и другие руководители высшего эшелона, которые ожидаются вместе с Мишустиным, будут поздравлять своего председателя в одном из курортных отелей Горного Алтая.

«Правительство Олега Хорохордина теперь озадачено вдвойне: надо и свою работу выполнять, и премьер-министра встречать так, чтоб не стыдно было», — пишет «Лысый бурундук».

Также автор комментария напомнил, что официальных визитов премьер-министра в Республику Алтай в новой истории России ещё не было, кроме появления Дмитрия Медведева инкогнито в Чемальском районе несколько лет тому назад.

Что касается Алтайского края, то Мишустин, по предварительной информации, может посетить школу №53, а также встретиться с представителями Союза промышленников Алтая на одном из крупных предприятий Барнаула, скорее всего, на Алтайском заводе прецизионных изделий. В Союзе промышленников сообщили «Толку», что предварительно такой вариант проговаривался, но точных решений пока нет.

Ранее на видеоселекторном совещании у полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе губернатор Виктор Томенко отмечал, что власти Алтайского края обратятся Михаилу Мишустину за финансовой помощью для строительства дамбы в Яровом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о своем намерении посетить каждый из десяти «сложных» регионов России Михаил Мишустин сообщил 24 февраля на встрече с сенаторами. В числе отстающих регионов России, для которых выработаны индивидуальные программы развития, оказались Алтай, Алтайский край, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область, а также Калмыкия.

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