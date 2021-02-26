Москва, , 08:08 — REGNUM Торги по рублевым парам 25 февраля завершились резким ростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль поднялась на 1,65%, до 74,75 руб., евро/рубль — на 1,69%, до 90,95 руб., фунт/рубль — на 0,89%, до 104,86 руб.

Рубль ускорил падение к иностранным валютам на вечерней сессии на фоне снижения цен на нефть, а также укрепления доллара ко всем основным валютам.

На дневной сессии пара доллар/рубль торговалась на уровне 73,50 руб. Поддержку рублю обеспечили компании-экспортеры, которые перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы за февраль. Рыночные настроения изменились на американской сессии после масштабной распродажи акций, которая ударила по валютам развивающихся рынков.

Доходность по десятилетним американским гособлигациям (US Treasuries) повышалась до 1,56%, превысив дивидендную доходность индекса S&P500 1,52%, после слабого спроса на аукционе семилетних векселей на $62 млрд.

Из-за роста доходности сильно пострадали акции технологического сектора. Котировки индекса S&P500 снизились на 2,45%, Nasdaq Composite — на 3,52%. Индекс Nasdaq оказался чувствительным к росту доходностей по облигациям. Курс доллара вернулся к уровню 74,75 руб.

Сегодня, 26 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent снизилась на 1,92%, до $65,72. Доходность по десятилетним американским гособлигациям упала до 1,49%. В итоге она нивелирование падение цен на нефть и курс доллара на Форекс снизился до 74,40 руб.

В краткосрочной перспективе фондовый и валютный рынки будут тесно связаны с изменениями уровня доходности по гособлигациям.

Если на фондовом рынке США не удастся выкупить просадку в ближайшие 2−3 торговых дня, то волна снижения продолжится по всем рынкам.

На сегодня по паре доллар/рубль ожидается снижение в рамках коррекции до 74,15 руб., по евро/рубль — до 90,25 руб.

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