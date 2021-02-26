Улан-Удэ, , 08:08 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 33 528.

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Выздоровели к настоящему времени 31 170 человек, в том числе 152 за последние сутки. Скончались от COVID-19 в республике за весь период пандемии 711 человек. В стационарах на лечении остаются 738 пациентов. Ещё 909 носителей лечатся в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1091 койка, занято — 738, свободно — 353 койки. Занятость коечного фонда составляет 67,6%», — отметили в штабе.