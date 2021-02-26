Ижевск, , 08:08 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 февраля выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 91 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 130 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — пятеро детей в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 92 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 24 752 человек. 360 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне скончался один житель республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3018 человек.

Резкое снижение прироста новых носителей коронавируса в республике произошло с 31 января, когда было выявлено 124 новых случая заражения, на 1 февраля — 90 новых носителей SARS-CoV-2. С этого момента ежедневный прирост носителей коронавируса не превышает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 15 по 21 февраля 12 608 жителей Удмуртии обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции). Только в Ижевске за указанный период заболели 6015 человек, в числе которых 3961 ребенок в возрасте до 14 лет. При этом заболеваемость ОРВИ в столице республики ниже эпидемического порога на 21,4%.