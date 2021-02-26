Москва, , 08:09 — REGNUM На начало 2021 года в России было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Отмечается, что доля легковых машин составляет 76% от всех автотранспортных средств, зарегистрированных в России.

Количество легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) составляет 4,19 млн экземпляров. Доля таких транспортных средств в России равна 7,1%.

Также в стране числится порядка 3,77 млн грузовиков, доля которых равна 6,4%. Прицепов и полуприцепов, которые также относятся к транспортным средствам, зарегистрировано 3,44 млн единиц (доля — 5,8%).

Кроме того, в России числится 2,36 млн мотоциклов (доля — 4%). На долю автобусов приходится 0,7% всех транспортных средств, числящихся в стране. Всего в России зарегистрировано 0,41 млн автобусов.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года российские автолюбители приобрели более 97 тыс. новых легковых машин — на 7,4% меньше по сравнению с январем 2020 года.

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