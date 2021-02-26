Норильск, Красноярский край, , 08:07 — REGNUM Норильский городской суд 25 февраля рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении ещё двух фигурантов дела об обрушении на Норильской обогатительной фабрике.

Как сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе Красноярского краевого суда, речь идёт о начальнике дробильного цеха фабрики ООО «Медвежий ручей» Денисе Курбатове, подозреваемом в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), и производителе работ ремонтно-строительного треста ООО «Норильскникельремонт» Вячеславе Миллере.

Курбатова суд отправил под домашний арест до 19 апреля 2021 года включительно.

«В отношении Миллера в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано», — говорится в сообщении краевого суда.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля. Погибли трое рабочих. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

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Ранее на два месяца были арестованы главный инженер управления обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» Илья Ананко и начальника отдела по техническому надзору Константин Василенко. Руководитель Норильской обогатительной фабрики Александр Цымбал отправлен под домашний арест на один месяц 28 суток.

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