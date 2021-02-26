Пекин, , 08:10 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Индии Субраманиямом Джайшанкаром заявил об улучшении ситуации на границе двух стран после разведения войск. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба МИД КНР.

«Недавно завершилось разведение войск Китая и Индии на передовой в районе озера Пангонг, в результате чего ситуация в районе заметно улучшилась», — заявил Ван И.

Кроме того, он отметил, что стороны должны оценить данное улучшение ситуации, совместно консолидировать существующие результаты, продолжать вести консультации на том же уровне, еще больше облегчить ситуацию в районе, улучшить механизм пограничного контроля, продвинуть процесс переговоров по ситуации на границе, а также продолжить накапливать и укреплять взаимное доверие и достигнуть мира и спокойствия в приграничной зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в Китае раскрыли ранее закрытую информацию о потерях, понесенных в ходе пограничных столкновений с индийскими военнослужащими в июне 2020 года.