Самара, , 08:08 — REGNUM В Самарской области привились от COVID-19 более 90 тыс. человек. Об этом 25 февраля сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, в области работают 142 прививочных кабинета, в которых ставят прививки от COVID-19. В настоящее время в регион было доставлено всего 118 832 дозы этой вакцины. При этом 91 010 человек было вакцинировано (часть этих людей полностью завершили курс).

Азаров сообщил, что 9,4 тысяч доз вакцины должно поступить в области до конца февраля.

«Насчёт следующих поставок тесно работаем с федеральным центром и ожидаем, что и дальше в числе первых будем получать вакцины», — сообщил он. .

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