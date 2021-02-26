Челябинск, , 08:04 — REGNUM На дорогах Челябинской области из-за метели застряло всего 437 машин. Об этом сообщает региональный миндортранс.

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В период с 23 по 26 февраля 419 из них уже эвакуированы. Ещё 18 осталось вывезти с трасс, из них 12 в Троицком районе, три в Октябрьском, две в Варненском и одна в Карталинском.

«Обращаемся к собственникам автомобилей — убедительно просим посодействовать нам в расчистке дорог и забрать свое оставленное транспортное средство, если есть возможность!» — отмечают в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 февраля на Южном Урале бушевала метель. Часть дорог оказалась занесена и в эти заносы попали тысячи людей. Сотрудники МЧС смогли спасти более 1600 граждан. Также людям помогали сотрудники ГИБДД, волонтёры и просто неравнодушные граждане.