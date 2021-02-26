Джакарта, , 08:04 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что иностранные граждане, находящиеся в стране, могут получить вакцину против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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«Представители зарубежных стран и международных некоммерческих организаций, находящиеся в Индонезии, могут принять участие в реализации программы вакцинации», — говорится в заявлении министерства.

Иностранные граждане смогут получить вакцину либо через государственную программу, либо через программу взаимной вакцинации. Первая программа финансируется государством.

Вторая программа может быть реализована только в тех странах, которые договорились о взаимной вакцинации иностранных граждан. Плата за такую вакцину устанавливается правительством и не должна превышать установленный максимальный тариф.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 1831 врач в стране подвергся заражению коронавирусом.

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