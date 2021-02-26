Ульяновск, , 08:00 — REGNUM В Ульяновской области в 2021 году капитально отремонтируют около 17 км трассы федерального значения Р-178. Речь идет о двух объектах, работы на которых завершатся в ноябре, сообщили ИА REGNUM в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы будут идти на участие трассы Саранск — Сурское — Ульяновск (км 135 — км 142), где исправят продольный профиль, обновят покрытие, переустроят водоотводные сооружения, пересечения и примыкания. Для удобства жителей села Усть-Урень отремонтируют посадочные площадки.

Аналогичные работы начались в прошлом году на участке со 125-го по 135-й километры, ремонт завершится в 2021 году. В настоящее время покрытие на участке обновлено на 80%. Возле населённых пунктов Малая и Большая Кандарать построят новые автопавильоны и отремонтируют посадочные площадки.

В ведомстве отмечают, что дорожные работы возобновятся с наступлением благоприятной погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области привели в нормативное состояние почти 110 км федеральных автодорог в Ульяновском и Цильнинском районах. В 2021 году планируется привести в нормативное состояние около 50 км дорог, в том числе будет расширена проезжая часть на ремонтных участках в Теренгульском районе.

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Напомним, в Ульяновской на капитальный ремонт шестикилометрового участка федеральной трассы М-7 «Волга» выделено более 922 млн рублей. На проведение работ предусмотрено более 1,5 лет.

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