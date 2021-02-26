Пермь, , 08:00 — REGNUM В Пермском крае к зонам возможного затопления в период половодья в 2021 году отнесены 113 населенных пунктов, сообщает пресс-служб краевой администрации.

Вопросы, связанные с подготовкой территорий к весеннему половодью, обсуждались на заседании Совета глав муниципальных образований. Опыт 2020 года, когда уровень воды из-за паводка поднимался в населенных пунктах 14 муниципалитетов края, показал, что органы власти и местного самоуправления должны заблаговременно проводить необходимые профилактические мероприятия.

На территории региона функционируют защитные дамбы и берегоукрепления водоемов общей протяженностью 114 км, на водотоках образовано 472 пруда и водохранилища. Глава муниципалитет указали в качестве приоритетной на задачу контроля состояния гидротехнических сооружений. Все они должны содержаться в нормативном состоянии.

Весной планируется проведение ледорезных работ на реках, что снизит риски подтопления сёл.

И.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович подчеркнул, что в ряде случаев причиной подтоплений домовладений становится предоставление местными чиновниками населению и юридическим лицам участков в «опасных» зонах. «К примеру, в Пермском районе в селе Усть-Качка сформированы и предоставлены земельные участки в районе дамбы обвалования. Аналогичная ситуация в Кондратовском сельском поселении, где участки предоставляют на берегу Воткинского водохранилища», — сказал он.