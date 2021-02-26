Москва, , 07:58 — REGNUM В Москве потепление, наступившее после морозов и снегопадов, выходит на пик. Об этом 26 февраля сообщает центр «Фобос».

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Специалисты центра отмечают, что в столице, как и в других регионах Центральной России, несколько недель держались аномальные морозы и сыпал снег. Утром 25 февраля высота сугробов достигала в Москве 57 сантиметров, что больше, чем за полярным кругом.

«Но внезапно случилась весна: температура поднялась почти до +3°, всё начало таять», — рассказали синоптики.

В Москве 26 февраля температура воздуха поднимется до четырёх градусов тепла, что станет пиком оттепели. В ближайшие выходные немного похолодает — будет от минус до плюс одного градуса. А далее в столицу придёт новая волна оттепелей, немного слабее сегодняшней — до двух градусов тепла.