Ханой, , 08:00 — REGNUM Во Вьетнаме 26 февраля началась вторая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса Nanocovax, разработанной вьетнамской фармацевтической компанией Nanogen. Второй этап исследований препарата стартовал в военно-медицинской академии министерства национальной обороны Вьетнама.

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В испытаниях, которые продлятся три месяца, участвуют 560 добровольцев. Ожидается, что если исследования подтвердят эффективность вакцины, она до конца года будет запущена в производство. Планируется довести объём выпуска препарата Nanocovax до 50 млн доз в год.

В настоящее время над созданием национальных вакцин от COVID-19 в стране работают ещё три вьетнамских научных центра. По мнению профессора Нгуен Тху Вана, который руководит национальной программой производства вакцин, к середине 2022 года Вьетнам сможет наладить массовый выпуск собственной вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав Вьетнама разрешил использовать на территории страны российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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