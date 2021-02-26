Самара, 26 февраля 2021, 07:59 — REGNUM Продлить режим самоизоляции для пожилых людей решили в Самарской области. Об этом 25 февраля сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.
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По его словам, члены оперативного штаба области решили продлить до 14 марта самоизоляцию для лиц старше 65-и лет, в связи с тем, что данная категория граждан находится в группе риска.
Азаров сообщил, что в регионе возобновляется профосмотры и диспансеризация жителей.
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