Петропавловск-Камчатский, , 08:18 — REGNUM На воскресенье 28 февраля на Камчатке из села Эссо назначен старт гонки на собачьих упряжках «Берингия-2021». В этом году в ней примут участие 13 каюров, которые уже прибыли на место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Перед большой гонкой в селе Эссо пройдёт гонка на кубок «Берингийского единства», результаты которой станут жеребьёвкой для основного состязания.

Участникам гонки «Берингия-2021» предстоит преодолеть маршрут в 950 км. Финиш в Оссоре запланирован на 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, гонка «Берингия» — традиционные соревнования Камчатки, на них съезжаются самые известные каюры мира. В 2019 году по разным причинам с дистанции сошли 8 упряжек. Победителем гонки стал известный каюр Вячеслав Демченко из Москвы. В 2020 году победу одержала москвичка Анна Еремина.