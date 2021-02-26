Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Политика максимального давления на Иран не привела к желаемым результатам, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

По его словам, изначальный смысл давления на Тегеран заключался в том, чтобы вынудить иранские власти пойти на более выгодную для США сделку по ядерной программе.

«По факту это не привело ни к чему подобному. Сегодня Иран после завершения срока администрации президента Трампа намного ближе подошел к разработке ядерного оружия», — подчеркнул Прайс.

При этом представитель американского Госдепа добавил, что США вернутся к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после аналогичных шагов со стороны Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Ирана при ООН Эсмаил Бааги Хамане заявил, что первый шаг к возрождению СВПД должны сделать Соединенные Штаты. По его словам, выполнение сделки должны восстанавливать те, кто добровольно из нее вышел.

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