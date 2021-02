Токио, , 07:48 — REGNUM Square Enix анонсировала игру Final Fantasy VII Ever Crisis, релиз которой состоится на мобильных платформах. Публикация была размещена на 26 февраля на Twitter-странице Final Fantasy VII Remake.

Разработчики сообщили, что это будет однопользовательская игра, сюжет которой охватит «всю временную шкалу» оригинальной Final Fantasy VII и все события, показанные в других связанных продуктах.

Издание Game Rant отметило, что, таким образом, можно сделать вывод, что Final Fantasy VII Ever Crisis также будет связана с анимационным фильмом «Последняя фантазия VII: Дети пришествия», мобильной игрой Before Crisis: Final Fantasy 7, игрой-приквелом для консоли PSP Crisis Core: Final Fantasy 7 и Dirge of Cerberus: Final Fantasy 7 для PS2. Кроме того, создатели игры пообещали, что геймеры получат дополнительный контент.

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1365070893014220800

Напомним, оригинальная игра Final Fantasy VII вышла на консоли PlayStation в 1997 году. Премьера картины «Последняя фантазия VII: Дети пришествия» состоялась 14 сентября 2005 года. 10 апреля 2020 года Square Enix выпустила игру Final Fantasy VII Remake.

