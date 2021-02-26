Барнаул, , 07:48 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании проверили качество питания в школьных столовых Шебалинского района и не выявили нарушений. Об этом пишет официальный телеграммной-канал алтайских единороссов.

Проверка в рамках общественного контроля осуществлялась в столовых Чергинской, Улус-Чергинской, Каспинской и Малочергинской школ. Народные избранники осмотрели, как хранятся продукты, ознакомились с меню и условиями работы персонала.

По заверению проверяющих, в ходе рейда отклонений от требований санитарно-эпидемиологических норм не выявлено. Школьники получают сбалансированное питание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечить всех школьников бесплатным питанием принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Учащиеся должны получать питание не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.