Москва, , 07:47 — REGNUM Специалисты «Мосводостока» дежурят на улицах Москвы из-за резкого потепления. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Около 270 единиц спецтехники и 300 бригад пытаются не допустить скоплений воды, прочищают решётки и колодцы. Кроме того, коммунальные службы города дополнительно обрабатывают тротуары и пешеходные дорожки противогололёдными материалами и мелкогравийной крошкой.

Диспетчеры ГУП «Мосводосток» круглосуточно принимают сообщения от горожан о подтоплениях по телефону: +7 (495) 657-87-03 .

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве аномальные морозы и обильные снегопады сменились плюсовыми температурами воздуха.