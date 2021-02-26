Пермь, , 07:43 — REGNUM В Пермском крае население пожаловалось в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) на холод в квартирах и домах. За месяц (февраль) поступило более 130 обращений, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Наибольшее количество жалоб отмечено от жителей Березников, Перми, Александровска. Госжилинспекция инициировала более 70 внеплановых документарных проверок ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, в Перми прокуратурой организована проверка по вопросу начисления платы за коммунальную услугу по отоплению за январь. Проверка проводится по многоквартирным домам в каждом районе краевой столицы.

«Если мы фиксируем, что в квартире холодно, мы должны обязывать организацию делать жителям перерасчет», — подчеркнул заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.

По данным госжилинспекции, с января 2021 года по результатам рассмотрения обращений жителей на некачественное тепло произведен перерасчет на общую сумму 1,5 млн рублей.