Токио, , 07:59 — REGNUM Власти Японии планируют и после 7 марта, даты полной отмены режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сохранить запрет на выдачу новых въездных виз всем иностранцам. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 26 февраля сообщает газета Yomiuri.

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В Японии с 28 декабря действует запрет на выдачу новых виз и въезд в страну для всех иностранцев, введённый в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. По действующим правилам, в страну в настоящее время могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие в Японии и имеющие долгосрочные визы.

Все въезжающие из-за границы обязаны иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19 и второй тест пройти уже в аэропорту после прилёта. Для них также является обязательным прохождение дома 14-дневного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии во всех регионах, кроме столичного, планируется досрочно отменить введённый из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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