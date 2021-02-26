Пномпень, , 07:35 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки выявили 44 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Отмечается, что 40 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. Большая часть случаев локального заражения приходится на столицу Камбоджи Пномпень. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-Cov-2 в стране достигло 741.

При этом премьер-министр Камбоджи призвал жителей страны отказаться от проведения свадеб, а также не ездить в Пномпень без особой на то необходимости. Также в королевстве временно прекратили работу школы, спортивные и развлекательные учреждения.