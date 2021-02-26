Оренбург, , 07:34 — REGNUM На Южном Урале 26 февраля, по метеопрогнозам, наступит разрядка. Холодный воздух отступит на восток, а с юго-запада начнёт поступать относительно теплый воздух, сообщает гидрометцентр.

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В Оренбургской области на последние дни февраля придется тёплая сырая и ветреная погода с осадками смешанной фазы.

В регионе 26 февраля еще держится мороз. Например, утром в Кваркено температура воздуха составила — 31,1°C, в Гае — 29,8°C. Днем в большинстве районов области пройдет небольшой снегопад. Порывы южного ветра будут достигать 11 метров в секунду.

В ночь на 27 февраля в Оренбуржье прогнозируют интенсивные снегопады, в северной части — метель. Днем продолжит идти мокрый снег. Температура воздуха в ряде муниципальных образований поднимется до положительных значений (+2°C). Порывы ветра юго-восточного направления составят 17−22 метров в секунду.

Напомним, в регионе с 21 февраля стояли аномальные морозы.