Нью-Йорк, США, , 07:33 — REGNUM Кэти Сакхофф сказала, что пока она не знает, удастся ли ей вернуться к роли Бо-Катан Крайз в продолжении сериала «Мандалорец». Об этом 26 февраля сообщил портал Screen Rant.

«Нет, я понятия не имею», — сказала актриса, когда журналисты задали ей соответствующий вопрос.

Сакхофф призналась, что ей хотелось бы знать историю персонажа, и что ей также нравится говорить о неизвестных частях сюжета, однако в действительности она ничего не знает о том, что задумали сценаристы.

Напомним, Кэти Сакхофф озвучила Бо-Катан Крайз в анимационных сериалах «Звёздные войны: Войны клонов» и «Звёздные войны: Повстанцы». Ранее СМИ сообщили, что съёмки третьего сезона «Мандалорца» могут стартовать в апреле 2021 года.

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