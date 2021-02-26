Пекин, , 07:29 — REGNUM Компании Volvo Cars и Geely Automobile Holdings Limited анонсировали старт широкомасштабного сотрудничества и коллаборации в сфере силовых агрегатов, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Сохраняя независимые корпоративные структуры, две автомобильные компании планируют объединить свои операции в сфере силовых агрегатов в рамках одной новую компании, ориентированной на гибридные системы следующего поколения и двигатели внутреннего сгорания, говорится в совместном заявлении.

«Оценив различные варианты реализации проекта, мы совместно пришли к выводу, что модель сотрудничества между двумя автономными компаниями является лучшим способом обеспечить непрерывный рост и в то же время достичь технологической синергии во многих областях», — сказал генеральный директор Volvo Cars Хакан Самуэльссон.

Новая компания, которая, как ожидается, начнет функционировать в этом году, будет поставлять продукцию как обеим компаниям, так и другим автопроизводителям. Volvo Cars и Geely Auto также углубят свое сотрудничество в области электромобилей, технологий автономного вождения и совместных закупок, говорится в заявлении.